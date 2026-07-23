Unión Europea destina €10 millones adicionales en ayuda a Cuba

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La Comisión Europea anunció 10 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para apoyar a los sectores más vulnerables de la población en Cuba, ante el "continuo deterioro de las condiciones humanitarias" en la isla.

"Para las comunidades de Cuba, la vida cotidiana se ha vuelto cada vez más difícil; la escasez de energía complica la obtención de productos básicos y el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios esenciales. Una vez más, la UE demuestra su solidaridad con el pueblo cubano mediante fondos adicionales que permitirán a nuestros socios proporcionar alimentos, atención sanitaria, agua potable y otros artículos de primera necesidad", explicó la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Un comunicado oficial indica que la asistencia prioriza a las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y lactantes, así como las comunidades de zonas remotas más afectadas por la escasez de combustible y la crisis energética.

"La ayuda dará prioridad a la atención sanitaria —incluida la adquisición de medicamentos y el apoyo a centros de atención primaria y de salud materna—, a la asistencia alimentaria de emergencia y al tratamiento nutricional para niños y madres, a la rehabilitación de sistemas de agua y al suministro de productos para su potabilización, así como al apoyo logístico para llegar a zonas de difícil acceso y a soluciones de energía renovable", indica la información.

Esta financiación adicional se suma a los 4 millones de euros ya aprobados a principios de año como parte de una asignación regional para el Caribe —destinada principalmente a atender las necesidades en Cuba— y al refuerzo de 2 millones de euros aprobado en abril, agrega la Comisión.

Asimismo, complementa la asistencia prestada el año pasado tras los graves daños causados por el huracán Melissa en la isla. En 2025, se movilizaron cerca de 6 millones de euros en total para la preparación ante desastres y la respuesta a emergencias en Cuba.

La ayuda humanitaria de la UE se canaliza exclusivamente a través de socios humanitarios que trabajan sobre el terreno, precisa el comunicado.

Esta misma semana, Estados Unidos envió a la isla el primer avión de carga con módulos de ayuda para Cuba. Se trata del paquete inicial de una asistencia humanitaria de 100 millones de dólares.