Senadora Moody: "Queremos que el pueblo venezolano recupere la confianza"

La senadora estadounidense Ashley Moody espera por la realización de comicios en Venezuela de manera libre y justa, según declaró este miércoles en un evento en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami.



“Hemos estado en contacto con la Administración, creo que todos queremos ver elecciones libres y justas en Venezuela. Queremos que el pueblo venezolano recupere la confianza en que su gobierno está actuando en su beneficio, que sea un gobierno que realmente represente al pueblo”, declaró la legisladora que ocupó el escaño de Marco Rubio en el Senado al ser nombrado secretario de Estado.



Moody dio estas declaraciones en la ceremonia de su primer aniversario como senadora estadounidense. También dijo que la administración del presidente Donald Trump está a favor de la restauración institucional y democrática venezolana.



“Creo que lo que el presidente y muchos líderes quieren ver es que podamos empezar a destinar los recursos que le corresponden al pueblo venezolano, a Venezuela, donde deben estar”, opinó la representante republicana.





Activistas venezolanos en el evento expresaron apoyo a la gestión de la senadora. Así lo dijo Paula Tenreiro, presidenta de Latinos for Freedom.



“Estoy aquí para apoyarla porque es una mujer guerrera que ha apoyado no solamente a los venezolanos, sino a los cubanos, y está lista, no solamente para la liberación de Venezuela, sino apoyando la liberación de Cuba”, comentó la activista.



Moody se desempeñó como Fiscal General de Florida y su aporte como defensora del estado de derecho fue reconocido por la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.



La sheriff mencionó especialmente las acciones que ella tomó para enfrentar el tráfico de fentanilo y la promoción de la Ley HALT Fentanyl (Ley para Detener Todo el Tráfico Letal de Fentanilo) promulgada el 16 de julio de 2025.



“Nos ayudó a nosotros en la policía a poder hacer nuestro trabajo mejor”, dijo la oficial.



Representantes de la comunidad académica y activistas coincidieron en el valor que ha impuesto la senadora por diversas luchas en el sur del estado de Florida.



“Creo que estamos viviendo un momento tan importante en nuestra historia, pero en la historia de lo que es la democracia y la libertad para Cuba, para Venezuela. El apoyo del presidente, el apoyo del secretario de Estado, Marco Rubio, y más importante ahora, el apoyo que estamos viendo del Congreso, como aquí tenemos hoy a la senadora Moody”, dijo Madeleine Pumariega, presidenta del Miami-Dade College.



Fabio Andrade, comisionado de la ciudad de Weston, reconoció que la senadora ha traído una agenda favorable a los latinoamericanos.

“Una agenda muy importante, entender lo que está pasando en Latinoamérica, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en Colombia. Eso ha sido vital y por eso es vital, importantísimo para nosotros que ella continúe en el Senado para mantener esta agenda tan importante. Que se necesita”, dijo Andrade.



A propósito de regímenes totalitarios como el de Venezuela y Cuba, Moody dijo en el discurso que cuando el liderazgo busca beneficios por su propio interés, esas personas no deben estar a cargo.