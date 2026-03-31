Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado Marco Rubio recibió este martes en Washington, DC, a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en un encuentro privado en el Departamento de Estado.

Excelente reunión con el Secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos. ¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!", escribió Machado tras el encuentro en un post en su cuenta de X.

No es la primera vez que el secretario Rubio se reúne en la capital del país con Machado, a quien recibió en su oficina a finales de enero pasado, durante su primera visita a EEUU tras salir de la clandestinidad en Venezuela.



A su salida de ese encuentro, la opositora venezolana aseguró que habían conversado sobre el actual liderazgo del régimen en Venezuela. “Nadie tiene fe en Delcy. No hay ingenuidad, todos saben quién está en el poder hoy”, dijo.



Sobre la reunión de este martes se ha generado gran expectativa, al cumplirse los tres meses de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y estar en marcha el plan de tres fases de EEUU en Venezuela.



Durante sus viajes a Washington, DC, en las últimas semanas, además del secretario Rubio, María Corina Machado ha sido recibida por el presidente Donald Trump, así como por senadores y congresistas de ambos partidos.

(Nota en desarrollo)