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Rubio se reúne en Washington con María Corina Machado

La líder opositora María Corina Machado junto al secretario de Estado Marco Rubio, en el Departamento de Estado, este 31 de marzo de 2026.
La líder opositora María Corina Machado junto al secretario de Estado Marco Rubio, en el Departamento de Estado, este 31 de marzo de 2026.

Sumario

  • El secretario de Estado Marco Rubio recibió en Washington, DC, a la líder opositora venezolana María Corina Machado en un encuentro privado.
  • Machado agradeció el compromiso de Rubio con la democracia y expresó optimismo sobre la reunificación de las familias venezolanas.
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El secretario de Estado Marco Rubio recibió este martes en Washington, DC, a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en un encuentro privado en el Departamento de Estado.

Excelente reunión con el Secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos. ¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!", escribió Machado tras el encuentro en un post en su cuenta de X.

No es la primera vez que el secretario Rubio se reúne en la capital del país con Machado, a quien recibió en su oficina a finales de enero pasado, durante su primera visita a EEUU tras salir de la clandestinidad en Venezuela.

A su salida de ese encuentro, la opositora venezolana aseguró que habían conversado sobre el actual liderazgo del régimen en Venezuela. “Nadie tiene fe en Delcy. No hay ingenuidad, todos saben quién está en el poder hoy”, dijo.

Sobre la reunión de este martes se ha generado gran expectativa, al cumplirse los tres meses de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y estar en marcha el plan de tres fases de EEUU en Venezuela.

Durante sus viajes a Washington, DC, en las últimas semanas, además del secretario Rubio, María Corina Machado ha sido recibida por el presidente Donald Trump, así como por senadores y congresistas de ambos partidos.

(Nota en desarrollo)

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    Hanoi Martínez

    Hanoi Martínez colabora con Martí Noticias. Graduado de la Universidad de Holguín, fue corresponsal de HispanoPost en Cuba y se desempeñó como productor y editor de noticias en Telemundo Miami y MundoHispánico Atlanta. Trabajó en el Congreso federal como Asistente de Comunicaciones. Actualmente da cobertura a temas de política nacional y de Latinoamérica para Martí Noticias y conduce el programa Washington al Día, de Radio Martí.

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