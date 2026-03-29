Reabre sede del partido de María Corina Machado en Caracas (VIDEO)

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La sede nacional del partido opositor Vente Venezuela, fundado y liderado por la dirigente María Corina Machado, reabrió este sábado sus puertas en Caracas tras haber permanecido cerrada por más de un año, luego de los hechos de represión y persecución registrados tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.



El inmueble, conocido como El Bejucal y ubicado en el este de la capital venezolana, fue escenario de un acto al que asistieron decenas de activistas y simpatizantes de la organización política. La reapertura marca el reinicio de las actividades partidistas en un contexto de reacomodo político y reactivación de la movilización opositora en el país.



El evento fue encabezado por Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, quien señaló que el regreso a la sede permitirá retomar el trabajo político y organizativo de la tolda.

"Nosotros vamos a gobernar para todos, sin odio y sin resentimientos", afirmó.

Alviárez dijo que, pese a los costos que ha implicado la represión de los últimos años, la organización mantiene su llamado a la participación ciudadana y a la protesta pacífica para exigir cambios en el país.



María Corina Machado participó a través de un mensaje en video difundido en redes sociales. En su intervención, celebró la reapertura de la sede y aseguró que el acto representa un paso más en el camino político de la oposición por el restablecimiento de la democracia y la libertad.

“Estamos muy cerca de lograr lo que durante años y décadas hemos anhelado”, expresó la dirigente, al tiempo que llamó a mantener la unidad y el compromiso ciudadano con el restablecimiento de la democracia y la libertad en Venezuela.



La sede de Vente Venezuela había sido cerrada tras los comicios presidenciales de 2024, en medio de denuncias de allanamientos, vandalismo y detenciones de dirigentes opositores. Su reapertura ocurre bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, tras la captura por Estados Unidos del exdictador Nicolás Maduro en enero pasado.



Durante el acto, los asistentes corearon consignas a favor de la democracia y portaron pancartas en respaldo a Machado, en un ambiente que los organizadores describieron como de reencuentro y esperanza. La dirigencia del partido indicó que la sede volverá a funcionar como espacio de organización política y de encuentro para activistas y ciudadanos.