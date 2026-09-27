Reino Unido "desaconseja todos los viajes a Cuba" que no sean esenciales

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El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO) desaconseja todos los viajes a Cuba que no sean esenciales. En una actualización de su alerta sobre la isla, el gobierno británico mantuvo su recomendación de evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario.

Según la actualización, la isla enfrenta un deterioro de la situación económica marcado por escasez de combustible, electricidad, agua y productos básicos, condiciones que están afectando tanto a los servicios turísticos como a la movilidad dentro del país.

La alerta señala que las dificultades han provocado protestas frecuentes, que en su mayoría han sido pacíficas, aunque advierte que pueden escalar. Las autoridades de Reino Unido recomiendan a sus ciudadanos evitar concentraciones públicas, mantenerse informados a través de medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades cubanas.

El documento también destaca los repetidos colapsos del sistema eléctrico nacional y advierte que podrían producirse nuevos apagones, con consecuencias para el transporte, la atención médica, las comunicaciones y el suministro de agua potable.

"La red eléctrica nacional cubana ha colapsado varias veces en los últimos meses. Dadas las circunstancias actuales, es probable que se produzcan nuevos colapsos. Las bajas reservas de combustible están provocando graves y continuas interrupciones en la infraestructura esencial y los servicios básicos, incluidos el transporte, la atención médica, las comunicaciones, el suministro de agua y el alumbrado público", detalla el aviso.

En materia de transporte, el FCDO informa que los aeropuertos internacionales cubanos carecen de combustible de aviación y que varias aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia y desde Cuba. Ante esta situación, recomienda a quienes se encuentran en el país evaluar si su permanencia es indispensable y estar preparados para modificar sus planes de viaje con poca antelación.

"Las autoridades cubanas han anunciado que todos sus aeropuertos internacionales se encuentran sin combustible para aviones. Actualmente, solo la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí está operativa. Algunas aerolíneas, incluidas todas las canadienses, Air France, Iberia, World2Fly y LATAM, han suspendido sus vuelos hacia y desde Cuba. Otras aerolíneas están evaluando sus rutas", advierte.

Otro de los puntos destacados es la imposibilidad de utilizar tarjetas internacionales como Visa o Mastercard, tras una medida anunciada por el Banco Central de Cuba. Por ello, el gobierno británico aconseja a los viajeros llevar suficiente efectivo para cubrir toda su estancia y posibles emergencias.

La actualización, vigente a partir de este domingo, 27 de septiembre, subraya además que el agravamiento de la crisis ha contribuido a un aumento de los delitos oportunistas, aunque indica que los niveles de criminalidad continúan siendo inferiores a los registrados en el Reino Unido.

"Si se encuentra actualmente en Cuba, evalúe cuidadosamente si su presencia es esencial. La situación podría deteriorarse rápidamente y sin previo aviso. Asegúrese de estar preparado para modificar sus planes con rapidez si fuera necesario", concluye la alerta de viaje.

Otros países como Alemania, Suiza, España, Canadá y Estados Unidos han elevado el nivel de alerta sobre la isla, recomendando a sus ciudadanos abstenerse de viajar al país caribeño por la crisis actual y los riesgos de seguridad.