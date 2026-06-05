“Se desaconseja encarecidamente viajar a Cuba”: Alemania eleva su alerta sobre la isla

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El Gobierno alemán ha elevado su alerta sobre Cuba y recomienda de manera urgente a sus ciudadanos que eviten viajar a la isla, salvo en casos esenciales.

“Se desaconseja encarecidamente viajar a Cuba”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El comunicado advierte que la isla atraviesa una crisis energética aguda provocada por una infraestructura eléctrica deteriorada y altamente propensa a fallos, combinada con la falta de suministros de petróleo y combustible procedentes del exterior.

Esto ha generado apagones masivos diarios, escasez severa de carburante, agua, alimentos y medicamentos, así como graves limitaciones en el transporte y los servicios básicos.

La advertencia detalla que, desde febrero de 2026, los aviones extranjeros enfrentan serias dificultades o incluso la imposibilidad de repostar en los aeropuertos cubanos, lo que ha provocado que muchas aerolíneas reduzcan o suspendan sus operaciones.

Varios hoteles han cerrado temporalmente o ofrecen servicios muy limitados por falta de electricidad y combustible. Además, la atención médica —incluida la de emergencias— está gravemente comprometida y no se puede garantizar la repatriación médica de pacientes en caso de enfermedad o accidente.

Los viajeros también deben prepararse para apagones prolongados, dificultades para conseguir combustible para vehículos y limitaciones constantes en el suministro de agua potable.

“La crisis energética afecta a todos los ámbitos de la vida en Cuba”, subraya el texto oficial.

Las autoridades alemanas aconsejan a quienes no puedan posponer su viaje que lleven reservas suficientes de medicamentos, eviten concentraciones públicas y se preparen para todo tipo de limitaciones imprevistas.

La situación en la isla se ha deteriorado notablemente desde finales de 2025. Países como Reino Unido, Suiza y Canadá han emitido advertencias similares, y varias aerolíneas internacionales han reducido o suspendido sus vuelos hacia Cuba.

La recomendación alemana se endureció progresivamente desde diciembre de 2024 y alcanzó su tono más grave entre febrero y marzo de 2026, donde permanece vigente.