Prohíben asistir a evento de Embajada de EEUU a dos intelectuales cubanos

La Seguridad del Estado advirtió al director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, y a uno de sus integrantes, Yoandy Izquierdo, que no pueden viajar a La Habana, al menos hasta el próximo viernes.



Ambos intelectuales tenían previsto asistir a la bienvenida del nuevo ministro consejero de la Embajada de EEUU en la Isla, Roy Perrim, que se celebra este jueves en la residencia del Jefe de la Misión en la capital cubana.



“El mayor de la Seguridad que nos atiende, entre comillas, estuvo sobre la 1:30 de la tarde en la casa de Dagoberto Valdés, donde también me encontraba yo”, dijo a Martí Noticias el doctor en Humanidades Yoandy Izquierdo, editor de la revista Convivencia.



“Ya va siendo un poco rutina que cuando hay algo en La Habana a lo que nosotros podamos ir, aparecen en casa y dicen que no podemos salir, que hay prohibición de salida de la ciudad ‘porque a lo mejor estando en La Habana vamos a un evento en el que nos pueden usar, manipular’, y para ellos no tomar otras acciones, pues nos dicen que no podemos salir de aquí, de la ciudad”.



El pasado 4 de julio, la policía política prohibió a los dos intelectuales asistir a la recepción por la fiesta nacional de Estados Unidos, en la sede diplomática. Una ola de detenciones y limitación de movimiento afectó ese día a activistas, periodistas independientes y opositores en varias localidades del país.



“Hay un nuevo ministro consejero de la misión de Estadios Unidos en La Habana y hay una recepción a la que estábamos invitados. Eso ha sido el motivo, aunque no lo expresó en ningún momento”, apuntó Izquierdo, en referencia al oficial d ela policía política.



Según el testimonio, el agente de la Seguridad del Estado no aludió a la actividad de la embajada estadounidense, solo habló de “que había en todo el país una serie de actividades subversivas, delictivas”, y que era una tarea del MININT [Ministerio del Interior] controlarlas”.



“Y para que esto no tuviera otras consecuencias, ellos recomendaban que no saliéramos, pero ya es bastante reiterado este método. En este año ha sucedido varias veces este tipo de incidente [represivo], la limitación de nuestra libertad de movimiento, del derecho de movernos”, concluyó.