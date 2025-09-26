Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Viernes, 26 de septiembre del 2025

Noticiero Martí Noticias | Viernes, 26 de septiembre del 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 26 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | La Policía cierra el mercado popular La Cuevita en San Miguel del Padrón. Vendedores y clientes protestan ante el desalojo de sus puestos de venta | Muere en la Habana Joanne Deborah Byron, conocida como Assata Shakur, fugitiva estadounidense refugiada por el régimen cubano | Estados Unidos deportó a la exjueza Melody González Pedraza tras 484 días de detención | El derecho cubano, Yariel Rodríguez se apunta la victoria de Toronto y el pinareño Andy Pagés jonronea por segundo día consecutivo en triunfo de los Dodgers, entre otras noticias.

