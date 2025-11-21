Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Viernes, 21 de Noviembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Vecinos de Seboruco recuperan la electricidad tras 22 días de apagón y protestas contra autoridades en Holguín | Especialistas alertan riesgo de rebrote sostenido de enfermedades por alta infestación de mosquitos y falta de fumigación en Cuba | Preso político Yosvany Rosell cumple 30 días en huelga de hambre mientras su esposa pide intervención internacional | Juicio contra el rapero Nando OBDC se celebrará el martes en La Habana por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado | Preso político Francisco Rangel, de 63 años, enfrenta grave riesgo de salud en prisión de Matanzas tras superar virus | Nueve de cada diez cubanos viven en pobreza extrema, según estudios independientes, mientras crece la falta de expectativas entre la juventud | Cuba niega libertad condicional a la presa política Saily Navarro pese a cumplir la mitad de su condena, entre otras noticias.

