Noticiero Martí Noticias | Viernes, 14 de Noviembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: Emergencia humanitaria en el oriente cubano: Cáritas sostiene la ayuda mientras el Estado vende insumos tras el paso de Melissa | Cuba bajo el mosquito: Epidemia de dengue y chikungunya desborda hospitales mientras el gobierno maquilla la crisis | Madre denuncia riesgo de suicidio de joven reclutado para el servicio militar en Holguín | Periodista independiente Camila Acosta denuncia vigilancia policial sin explicación en Cuba | Escalada de huelgas de hambre en cárceles cubanas: Presos políticos denuncian represión y condiciones inhumanas | Díaz-Balart: El régimen cubano está en su punto más débil en 60 años y caerá junto a Venezuela y Nicaragua, entre otras noticias.
Episodios
-
noviembre 14, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 13 de Noviembre del 2025
-
septiembre 30, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 30 de septiembre del 2025
-
septiembre 29, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 29 de septiembre del 2025
-
septiembre 26, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 26 de septiembre del 2025
-
septiembre 25, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 25 de septiembre del 2025
-
septiembre 24, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 24 de septiembre del 2025
