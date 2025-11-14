Noticiero Martí Noticias | Viernes, 14 de Noviembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: Emergencia humanitaria en el oriente cubano: Cáritas sostiene la ayuda mientras el Estado vende insumos tras el paso de Melissa | Cuba bajo el mosquito: Epidemia de dengue y chikungunya desborda hospitales mientras el gobierno maquilla la crisis | Madre denuncia riesgo de suicidio de joven reclutado para el servicio militar en Holguín | Periodista independiente Camila Acosta denuncia vigilancia policial sin explicación en Cuba | Escalada de huelgas de hambre en cárceles cubanas: Presos políticos denuncian represión y condiciones inhumanas | Díaz-Balart: El régimen cubano está en su punto más débil en 60 años y caerá junto a Venezuela y Nicaragua, entre otras noticias.