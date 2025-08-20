Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 20 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Residentes en Centro Habana protestan por la falta de agua y la inacción de las autoridades ante la grave crisis habitacional | El turismo en Cuba se desploma un 23% en los primeros siete meses de 2025 | Estados Unidos ayudará en la coordinación de las garantías de seguridad para Ucrania | El Papa convoca a una jornada de ayuno y oración por las guerras en especial por Ucrania y Medio Oriente | Lanzadores cubanos Iglesias, Canó y Rodón, brillaron anoche en las mayores. Yunito, Vargas y Robert producen 3 carreras cada uno, entre otras noticias.