Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
Breaking News

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 20 de agosto del 2025

Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 20 de agosto del 2025
Embed
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 20 de agosto del 2025

No media source currently available

0:00 0:29:19 0:00
Enlace directo

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Residentes en Centro Habana protestan por la falta de agua y la inacción de las autoridades ante la grave crisis habitacional | El turismo en Cuba se desploma un 23% en los primeros siete meses de 2025 | Estados Unidos ayudará en la coordinación de las garantías de seguridad para Ucrania | El Papa convoca a una jornada de ayuno y oración por las guerras en especial por Ucrania y Medio Oriente | Lanzadores cubanos Iglesias, Canó y Rodón, brillaron anoche en las mayores. Yunito, Vargas y Robert producen 3 carreras cada uno, entre otras noticias.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG