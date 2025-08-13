Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 13 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Se eleva a 23 el número de feminicidios en Cuba | Informe del Departamento de Estado señala que no hay cambios significativos en la situación de derechos humanos en Cuba | Reportan nuevo derrumbe por las lluvias en el pueblo habanero de Regla | Avanzan Estados Unidos y Rusia en los preparativos de la reunión entre Trump y Putin | En las Grandes Ligas de béisbol, los Angelinos se lucen y superan a los Dodgers de los Ángeles en una guerra de vecinos, entre otras noticias.