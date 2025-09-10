Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 10 de septiembre del 2025

Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 10 de septiembre del 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 10 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Por quinta vez en menos de dos años, colapsa el Sistema eléctrico nacional en Cuba | Una audiencia de inmigración decidirá en Nevada el futuro de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, amigo del nieto de Raúl Castro | Excarcelan al opositor Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República | Polonia derriba varios drones rusos en su espacio aéreo e invoca el artículo 4 de la OTAN | El cubano Yoan Moncada impulsa 3 carreras, anota otras 3 para los Angelinos, mientras el pinareño Randy Arozarena remolca 4 para el Seattle, entre otras noticias.

