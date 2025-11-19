Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 19 de Noviembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: 🔷 Emergencia sanitaria y apagones profundizan la crisis estructural en la capital cubana 🔷 Funerarias y cementerios en Cuba, atrapados en una cadena de corrupción tras el deterioro estatal 🔷 Régimen cubano busca restar legitimidad a movilizaciones acusando a manifestantes de consumo de drogas 🔷 Escasez y corrupción agravan la crisis epidemiológica en Guantánamo: Pacientes no buscan atención médica por carencias de insumos y cobros ilegales 🔷 Organizaciones denuncian 41 feminicidios en Cuba tras nuevo asesinato machista 🔷 Mailín Rodríguez, esposa de Yosvany Rosell, dialoga con autoridades penitenciarias tras 28 días en huelga de hambre, entre otras noticias.

