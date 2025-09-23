Noticiero Martí Noticias | Martes, 23 de septiembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Incendio en un edificio de viviendas del barrio chino en Centro Habana genera alarma y preocupación entre vecinos | Vecinos del reparto Altamira en Santiago de Cuba, protestaron en las calles tras meses sin agua potable en sus viviendas | Esposa de Félix Navarro, denuncia falta de claridad en los diagnósticos médicos del preso político y responsabiliza al gobierno por su deterioro físico | El presidente Donald Trump habla ante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas | la selección cubana de béisbol aún no ha sido oficialmente invitada al próximo clásico, entre otras noticias.
Episodios
-
septiembre 22, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 22 de septiembre del 2025
-
septiembre 19, 2025
Noticiero Martí Noticias
-
septiembre 18, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 18 de septiembre del 2025
-
septiembre 17, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 17 de septiembre del 2025
-
septiembre 16, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 16 de septiembre del 2025
-
septiembre 15, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 15 de septiembre del 2025
