Noticiero Martí Noticias | Martes, 23 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Incendio en un edificio de viviendas del barrio chino en Centro Habana genera alarma y preocupación entre vecinos | Vecinos del reparto Altamira en Santiago de Cuba, protestaron en las calles tras meses sin agua potable en sus viviendas | Esposa de Félix Navarro, denuncia falta de claridad en los diagnósticos médicos del preso político y responsabiliza al gobierno por su deterioro físico | El presidente Donald Trump habla ante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas | la selección cubana de béisbol aún no ha sido oficialmente invitada al próximo clásico, entre otras noticias.