Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
Breaking News

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Martes, 19 de agosto del 2025

Noticiero Martí Noticias | Martes, 19 de agosto del 2025
Embed
Noticiero Martí Noticias | Martes, 19 de agosto del 2025

No media source currently available

0:00 0:29:10 0:00
Enlace directo

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Asesinatos machistas en Cuba elevan a 25 los feminicidios en lo que va de año | Reportan el pasado mes de Julio como el más violento contra la libertad de prensa en Cuba | El presidente Donald Trump prepara reunión entre Putin y Zelenski para avanzar la paz en Ucrania | Los lanzadores cubanos Néstor Cortés y Yariel Rodríguez cargan con la derrota de su equipo, mientras Luis Robert jonronea para darle el triunfo al suyo, entre otras noticias.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG