Noticiero Martí Noticias | Martes, 19 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Asesinatos machistas en Cuba elevan a 25 los feminicidios en lo que va de año | Reportan el pasado mes de Julio como el más violento contra la libertad de prensa en Cuba | El presidente Donald Trump prepara reunión entre Putin y Zelenski para avanzar la paz en Ucrania | Los lanzadores cubanos Néstor Cortés y Yariel Rodríguez cargan con la derrota de su equipo, mientras Luis Robert jonronea para darle el triunfo al suyo, entre otras noticias.