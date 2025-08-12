Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias | Martes, 12 de agosto del 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 12 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Hay alarma entre los habaneros por temor a derrumbes tras intensas lluvias e inundaciones en la capital | Alertan sobre "lenta, deliberada y voluntaria" descomposición del Estado cubano | Acuerdan Estados Unidos y China nueva extensión de tregua en la guerra de los aranceles | Pide justicia y rechaza violencia la esposa de Miguel Uribe, aspirante a la presidencia de Colombia que fallecio tras atentado, entre otras noticias.

