Noticiero Martí Noticias | Lunes, 18 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Abandona intelectual cubana su afiliación en la UNEAC acusándola de complicidad con la censura gubernamental | Preocupa a vecinos severo deterioro de un edificio en Moa | El presidente Trump se reúne con Zelensky en Washington y luego con líderes europeos para poner fin a la guerra en Ucrania | El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en segunda vuelta | El relevista cubano Raisel Iglesias logra su rescate #19 de la temporada... y los yankees le barrieron la serie a los Cardenales, entre otras noticias.