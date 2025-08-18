Noticiero Martí Noticias | Lunes, 18 de agosto del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Abandona intelectual cubana su afiliación en la UNEAC acusándola de complicidad con la censura gubernamental | Preocupa a vecinos severo deterioro de un edificio en Moa | El presidente Trump se reúne con Zelensky en Washington y luego con líderes europeos para poner fin a la guerra en Ucrania | El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en segunda vuelta | El relevista cubano Raisel Iglesias logra su rescate #19 de la temporada... y los yankees le barrieron la serie a los Cardenales, entre otras noticias.
Episodios
-
agosto 13, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 13 de agosto del 2025
-
agosto 12, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 12 de agosto del 2025
-
agosto 11, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 11 de agosto del 2025
-
agosto 08, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 8 de agosto del 2025
-
agosto 07, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 7 de agosto del 2025
-
agosto 06, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 6 de agosto del 2025
