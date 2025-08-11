Noticiero Martí Noticias | Lunes, 11 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Crece la inconformidad ciudadana en medio de crisis por prologanda escasez de agua en distintas localidades de la isla | Denuncian inacción de las autoridades ante violencia machista que terminó con la muerte de la víctima en Holguin | Afirma el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance que Washington trabaja para programar conversaciones entre Putin y Zelensky | Fallece senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe tras atentado en evento de campaña | El técnico del Inter de Miami, Javier Mascherano, critica fuertemente a su club después de la derrota el sábado frente al equipo de Orlando, entre otras noticias.