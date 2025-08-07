Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Jueves, 7 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Protestan en varios puntos de la isla en medio de crisis por falta de agua y electricidad | Registra la organización independiente Prisoners Defenders en julio nuevos presos políticos del régimen de La Habana | Denuncia esposa de joven preso del 11J negativa de las autoridades a otorgarle beneficio legal ante su delicado estado de salud | Cifra Foro Penal Internacional en más de 800 el número de encarcelados por motivos políticos en Venezuela | Asegura la Casa Blanca que existe alta probabilidad de reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, entre otras noticias.

