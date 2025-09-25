Noticiero Martí Noticias | Jueves, 25 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Arbovirosis de origen desconocido se extiende desde Matanzas hacia varias zonas del oriente de Cuba | La Federación de Mujeres Rurales de Cuba pide a los gobernantes la liberalización de las fuerzas productivas para contener el hambre | El preso político Mario Alberto Hernández Leyva fue citado y detenido el miércoles en La Habana | Estados Unidos destinará $400 millones a enfrentar regímenes marxistas y antiamericanos, entre ellos Cuba | El zurdo cubano, Adrián Morejón, carga con derrota del San Diego, y el pinareño Andy Pagés jonronea en triunfo de los Dodgers, entre otras noticias.