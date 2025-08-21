Noticiero Martí Noticias | Jueves, 21 de agosto del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Alertan sobre posible nueva imposición de cargos contra el preso político Maykel Castillo Pérez | El dólar y el euro alcanzan nivel sin precedente en el mercado informal de Cuba | El lider ucraniano Volodimir Zelenski espera garantías de seguridad antes de una posible reunión con Vladimir Putin | El derecho cubano de los Piratas, Johan Oviedo, gana su primer juego de la temporada, entre otras noticias.
