Noticiero Martí Noticias | Martes, 18 de Noviembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Comunidades del oriente cubano siguen sin ayuda tras el paso del huracán Melissa | Expertos desmontan la versión oficial ante relatora de la ONU: La crisis cubana nace de fallas internas, no solo del embargo | Intelectuales denuncian represión tras arresto de William Sosa Marrero por críticas al sistema cubano | Exilio cubano exige a Pedro Sánchez coherencia entre apoyo a Ucrania y vínculos con La Habana | Madre denuncia amenazas de muerte contra preso político Eider Frómeta Allen en cárcel de Boniato, entre otras noticias.