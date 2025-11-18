Noticiero Martí Noticias | Martes, 18 de Noviembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Comunidades del oriente cubano siguen sin ayuda tras el paso del huracán Melissa | Expertos desmontan la versión oficial ante relatora de la ONU: La crisis cubana nace de fallas internas, no solo del embargo | Intelectuales denuncian represión tras arresto de William Sosa Marrero por críticas al sistema cubano | Exilio cubano exige a Pedro Sánchez coherencia entre apoyo a Ucrania y vínculos con La Habana | Madre denuncia amenazas de muerte contra preso político Eider Frómeta Allen en cárcel de Boniato, entre otras noticias.
Episodios
-
noviembre 17, 2025
Noticiero Martí Noticias
-
noviembre 14, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 14 de Noviembre del 2025
-
noviembre 14, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 13 de Noviembre del 2025
-
septiembre 30, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 30 de septiembre del 2025
-
septiembre 29, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 29 de septiembre del 2025
-
septiembre 26, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 26 de septiembre del 2025
