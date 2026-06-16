Premian a Camila Acosta por obra periodística que narra la "Cuba real"

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La periodista independiente Camila Acosta fue galardonada con la segunda edición del Premio de Literatura de No Ficción Manuel Márquez Sterling por su obra Bajo asedio. Periodismo y resistencia en Cuba, un libro que recopila algunos de los trabajos periodísticos más representativos que ha realizado entre 2020 y 2026 sobre la realidad cubana, la represión, las violaciones de derechos humanos y la resistencia de la prensa independiente.

El premio fue otorgado tras un proceso de deliberación en el que participaron 23 manuscritos inéditos.

Convocado por Ediciones Memoria, Ediciones Homagno y la Asociación Cultura Democrática, el certamen busca promover la circulación libre de ideas y reconocer obras que retraten la realidad cubana a través del ensayo, la biografía, las memorias y el reportaje. El galardón rinde homenaje al periodista, escritor y diplomático cubano Manuel Márquez Sterling (1872-1934), una de las figuras más destacadas de las letras y el periodismo de la República.

En declaraciones a Martí Noticias, Acosta explicó que la obra es una selección de los principales trabajos que ha publicado durante los últimos seis años y que intentó publicar por otras vías antes de presentarla al concurso.

"El libro que ha ganado este concurso es una obra que vengo preparando hace ya alrededor de dos años o más, quizás más. Nunca me decidí a presentarlo directamente. Estuve tratando de publicarlo en algún momento; al final no se dio", comentó.

La periodista señaló que se trata de su segundo libro, después de Del templo al temple. Silencios y escándalos de la masonería cubana, publicado en 2022.

"Es una compilación de los principales textos, porque son muchos más, que he escrito desde el año 2020, aproximadamente, hasta recientemente. De hecho, hay textos de este año, varios textos de este año sobre los trabajos que he hecho. Es una compilación de textos que he publicado, fundamentalmente, en CubaNet y en ABC. Hay otros de otros medios de prensa, pero fundamentalmente ABC y CubaNet, que son los medios con los que he trabajado mayormente en estos años", afirmó.

El libro reúne entrevistas con líderes de la oposición, presos políticos, diplomáticos, activistas y creadores, además de crónicas sobre algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Cuba.

"Hay entrevistas a líderes de la oposición, incluso a embajadores. Recordaras la de Alberto Navarro, que en el año 2021 lo entrevisté y llegó a asegurar que Cuba no era una dictadura. Alberto Navarro era en ese momento el embajador de la Unión Europea en Cuba y por esa entrevista fue llamado por Josep Borrell, su jefe, que era en ese momento el que atendía asuntos exteriores de la Unión Europea, fue llamado a rendir cuentas", recordó Acosta.

La periodista destacó que el volumen también incluye entrevistas a figuras como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara, además del activista exiliado Eliecer Ávila y el youtuber Carlitos Madrid.

Acosta explicó que el libro reconstruye momentos decisivos vividos por los cubanos en los últimos años. "Hay recuentos de sucesos que tuve el honor, el privilegio de formar parte, de estar, de relatar cómo fue el 27N, cómo fue el 11 de julio", señaló.

Entre los textos que integran la obra, Acosta destacó uno de carácter especialmente personal, escrito tras haber permanecido cuatro días detenida por cubrir las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

"Hay un texto que a mí me llega profundamente, que lo escribí justamente después de haber pasado cuatro días presa por reportar las protestas del 11 de julio, que se publicó en ABC y se llamó Cuatro días en las cárceles cubanas, donde cuento mi experiencia personal, pero sobre todo las experiencias de las mujeres con las que compartí celda", relató.

Para Acosta, el libro constituye un testimonio de la realidad que ha vivido Cuba durante los últimos años.

"Es un libro que cuenta esa Cuba real, la Cuba triste, la miseria, la desesperanza, las violaciones de derechos humanos, la tristeza de las madres y de los presos políticos; parte de lo que ha sido mi labor periodística, de lo fundamental de mi labor periodística en estos últimos años", afirmó.

La periodista considera que tanto esta obra, así como el trabajo realizado por la prensa independiente, serán esenciales para reconstruir la historia reciente del país.

"Yo modestamente digo que, en algún momento, no solo mi libro, sino toda la labor que ha desarrollado la prensa independiente en los últimos años va a ser muy necesaria para el recuento de la historia reciente de Cuba. Consultar todos esos textos, todos esos relatos, todas esas historias, va a ser muy importante para contar la Cuba que hemos vivido, contarla en el futuro a las nuevas generaciones", expresó.

Acosta agradeció al jurado por el reconocimiento y dijo esperar que el libro contribuya a preservar la memoria histórica y a evitar que se repitan los errores del pasado.

"Espero que este libro sea, sobre todo, de utilidad para los cubanos, para las nuevas generaciones, para conocer qué ha sido de Cuba, para conocer esas historias a las que yo, simplemente, di voz. Y también que sirva de experiencia para no repetir los mismos errores. Yo creo que estudiar la historia de Cuba permite también eso, no repetir los mismos errores", concluyó.