Revelan “escalofriante” escena de abandono en el Cementerio de Colón (VIDEO)

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La periodista independiente Camila Acosta denunció el grave deterioro y abandono en el Cementerio de Colón, donde documentó la presencia de restos humanos expuestos y acumulados en condiciones que calificó de alarmantes, según declaraciones ofrecidas a Martí Noticias.

“Unos amigos me avisaron hace unos días de esos escombros que estaban ahí… de esa cantidad de restos humanos que estaban acumulados, tirados”, relató la periodista, quien decidió acudir personalmente al lugar para comprobar la situación y visibilizarla.

De acuerdo con su testimonio, los restos se encuentran en un área poco visible del camposanto. “Está casi que oculto a la vista… realmente hay que ir buscando”, explicó. Según detalló, el sitio está ubicado “justo detrás del crematorio, en un pequeño cubículo”, al que se accede atravesando zonas cubiertas de hierba, lo que dificulta su localización.

Acosta describió el hallazgo como “escalofriante” y “alarmante”, no solo por el estado en que se encuentran los restos humanos, sino también por sus implicaciones sanitarias. “No solamente es ese el final de muchas personas que se supone que deben descansar en un osario o ser cremadas, sino porque además atrae roedores”, advirtió, al subrayar que se trata de un cementerio enclavado en una zona céntrica de La Habana.

Más allá del impacto físico, la periodista cuestionó el significado simbólico de la situación.

“Una de las cosas que primero nos diferenció de nuestros antepasados primitivos fue justamente los rituales de enterramiento… de recordación de nuestros muertos. ¿Y cómo permitimos esto ahora?”, se preguntó.

“Esto es un retroceso definitivamente en la historia… evidencia la falta de respeto, de humanidad”, afirmó la periodista.

Acosta señaló que el abandono de los restos humanos refleja una pérdida de valores fundamentales. “A mí no me gustaría terminar así, por supuesto… A nadie, creo, le gustaría terminar así, como si fuera una fosa común, como si no importara nuestra vida”.

En su canal de YouTube, Acosta publicó un video donde narra y muestra lo encontrado. En el material, se denuncia que “restos humanos permanecen abandonados como si fueran escombros”, en lo que describe como una evidencia de la desidia y la falta de respeto hacia los ciudadanos, incluso después de la muerte.

“Ese video lo hice narrando y describiendo lo que me encontré allí… es lo que mostré”, explicó la periodista, quien subrayó que su intención es generar conciencia y provocar una respuesta ante la situación.

“Imagínate, a este sistema no le importa la gente en vida, menos le va a importar en la muerte”, afirmó con contundencia.

Finalmente, la periodista expresó su esperanza de que la denuncia tenga impacto. “Ojalá sirva de aliento para que se denuncie, para que se haga algo, y que no suceda más”, concluyó.