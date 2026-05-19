Masones rinden homenaje a Martí frente a su estatua ecuestre en La Habana (VIDEO)

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Un grupo de masones cubanos rindió tributo este martes a José Martí (1853-1895), prócer de la independencia de Cuba, en el aniversario 131 de su muerte en combate, el 19 de mayo de 1895.

La periodista de Cubanet Camila Acosta divulgó un video sobre el homenaje que hicieron decenas de miembros de esa fraternidad, a la que pertenecieron el Apóstol y muchos líderes independentistas cubanos como Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Antonio Maceo y Calixto García.

Los masones marcharon con una bandera cubana desplegada y una corona de flores hasta el monumento ecuestre de José Martí, ubicado frente al antiguo Palacio Presidencial, en La Habana Vieja.

La estatua cercana a la intersección de Avenida de las Misiones y calle Cárcel es una réplica exacta de la obra de la escultora estadounidense Anna Hyatt Huntington, ubicada en el incónico Central Park, de la ciudad de Nueva York.

Con grados de Mayor General, Martí murió un enfrentamiento con una columna española en Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban una tropa del Ejército Libertador.

Durante el combate, Martí se separó de las fuerzas mambisas junto a su ayudante Ángel de la Guardia y cabalgó, sin saberlo, hacia un claro donde cayó abatido por los disparos de españoles ocultos en la maleza.