Postergan inicio del diálogo entre el chavismo y la oposición en Venezuela

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Las conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana previstas para comenzar el sábado, 1 de agosto, fueron aplazadas para esta semana, cuando está prevista una primera reunión presencial en Caracas, según informaron las partes tras una conversación telefónica entre el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, y la presidenta del parlamento electo en 2015, Dinorah Figuera.

En un comunicado, Rodríguez informó que ambas delegaciones acordaron la composición de los equipos de trabajo y un cronograma para el proceso. "Hemos establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables", señaló el presidente del Parlamento venezolano.

Dinorah Figuera difundió también un comunicado en el que agradeció el acompañamiento de Estados Unidos y del secretario de Estado, Marco Rubio, durante este proceso de transición.

En una entrevista el sábado con el programa My View with Lara Trump, de Fox News, Rubio sostuvo que una democratización del país requerirá tiempo y la construcción de condiciones institucionales y económicas.

"Necesitas tener leyes, reglas y regulaciones en vigor para que los inversores de América y del mundo puedan entrar e invertir de manera segura y crear prosperidad. En última instancia, tienes que tener una transición. En algún momento tienes que tener elecciones legítimas en todos los niveles para que la gente sepa que el gobierno que está ahí es un gobierno legítimo elegido por el pueblo", señaló.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que la prioridad de Washington ha sido evitar una mayor inestabilidad. "Nuestra prioridad era la estabilización, no queríamos que el país degenerara en una guerra civil, migración masiva, disturbios civiles", afirmó.

Rubio aseguró además que Estados Unidos mantendrá su papel como facilitador del proceso.

Tras conocerse el comunicado de Figuera, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Dylan Johnson, publicó un mensaje en la red social X en el que expresó: "Estados Unidos acoge con beneplácito este anuncio y mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos liderados por venezolanos para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro estable y más próspero para el pueblo de Venezuela".