Guanipa rechaza que el terremoto retrase la transición y pide avanzar hacia elecciones en Venezuela

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El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa rechazó que la emergencia provocada por el terremoto del pasado 24 de junio sea utilizada como argumento para retrasar el proceso de transición política en Venezuela y sostuvo que el país necesita resultados concretos para recuperar la democracia.

En una entrevista con Martí Noticias, Guanipa aseguró que el sismo evidenció el deterioro del sistema de protección civil y de atención de desastres, situación que, a su juicio, limitó la capacidad de respuesta de las instituciones durante la emergencia.

"Que utilicen el terremoto como un mecanismo para dilatar las cosas y que no se produzca el cambio político que aspira desesperadamente el pueblo venezolano es una falta de respeto a la inteligencia y a la dignidad del pueblo venezolano", afirmó.

El dirigente opositor también cuestionó las expectativas generadas en torno a la reunión anunciada para el 1 de agosto, al considerar que la ausencia de anuncios concretos ha incrementado el escepticismo entre los venezolanos.

"Al generarse tantas expectativas, si no se cumplen, eso se convierte en frustración", señaló.

Durante la entrevista, Guanipa defendió además el papel de Estados Unidos en el proceso político venezolano, al afirmar que Washington asumió un compromiso desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y el inicio del proceso judicial en su contra en territorio estadounidense.

"Estados Unidos asumió en ese momento un riesgo y es lógico que tenga una participación protagónica, no solamente ahora, sino siempre en Venezuela", expresó.

Guanipa manifestó que espera que Venezuela recupere plenamente su soberanía y fortalezca sus vínculos con Estados Unidos, el resto del continente americano y Europa, a los que calificó como los aliados naturales del país.

Asimismo, respaldó el esquema de transición planteado por Washington, aunque sostuvo que la estabilización política y la recuperación económica no deben desarrollarse como etapas independientes.

"Lo que puede ayudarnos a tener una verdadera recuperación económica en Venezuela es un proceso electoral", afirmó. A su juicio, la recuperación económica y la transición democrática deben avanzar de manera simultánea.

Finalmente, insistió en que el objetivo central del proceso debe ser el restablecimiento de la democracia.

"En Venezuela hoy por hoy no existe la democracia. Fue confiscada por el régimen de Chávez, Maduro y Delcy Rodríguez. Lo que tenemos que pelear es por restituir la democracia", concluyó.