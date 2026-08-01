Reforma militar pendiente en Venezuela: exgeneral propone depurar la cúpula de la Fuerza Armada

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El Ministerio de la Defensa de Venezuela ordenó el pase a la reserva activa por tiempo de servicio cumplido de decenas de oficiales superiores del Ejército, en su mayoría pertenecientes a la promoción de 1993, tras completar más de 30 años de carrera militar.

Las resoluciones, firmadas el 24 de julio, incluyen el retiro de 26 generales —entre ellos mayores generales, generales de división y generales de brigada— y 60 coroneles, como parte del relevo ordinario previsto en la legislación militar venezolana.

Sin embargo, la medida coincide con un momento de fuertes cuestionamientos a la institución por su actuación durante la emergencia provocada por el terremoto del pasado 24 de junio y por las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales sobre casos de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos que involucran a miembros de la Fuerza Armada.

Para el general retirado del Ejército venezolano Antonio Rivero, el problema trasciende el retiro de una promoción de oficiales y responde al modelo de conducción militar instaurado durante los últimos años.

"Se convirtieron en cómplices del régimen de la tiranía por actos de corrupción, por narcotráfico, por crímenes de lesa humanidad", afirmó.

Rivero sostiene que el sistema de ascensos y designaciones fue utilizado para consolidar el control político sobre la institución militar.

"Sigue siendo la misma práctica oprobiosa y vergonzosa del manejo institucional de las Fuerzas Armadas, que mediante ese clientelismo de privilegios, ascensos y cargos compran o manipulan la institución para sostener al factor político en el poder", señaló.

El militar retirado también cuestionó que las recientes decisiones dentro de la Fuerza Armada respondan a una verdadera transformación institucional.

"Ese cumplimiento de órdenes o instrucciones de los Estados Unidos no es más que una estrategia para ganar tiempo y lavar la cara de lo que ha significado el estatus criminal que ha ocupado durante años", expresó.

Llamado a una depuración de la alta oficialidad

Rivero considera que una eventual transición democrática en Venezuela debería incluir una reforma estructural de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

"Esperemos que esta transición permita transformar en 180 grados a la institución militar de lo que ha sido durante estos últimos 27 años", afirmó.

"Debe haber una depuración. Mi recomendación es que todos aquellos grados de general de división hacia arriba sean retirados de las Fuerzas Armadas. No puede existir el mayor general, no puede existir el general en jefe, ni esa cantidad de generales", sostuvo.

El excomandante también aprovechó la discusión para insistir en la necesidad de fortalecer la preparación de los militares para enfrentar desastres naturales, luego de las críticas surgidas por la respuesta de la Fuerza Armada tras el terremoto que afectó la costa central venezolana.

Rivero propuso incorporar la gestión de emergencias como una materia obligatoria en la formación de todos los componentes militares.

"A través de la Academia Militar del Ejército, la Guardia Nacional, la Armada y la Aviación debe impartirse como materia obligatoria la prevención y atención de desastres", dijo.