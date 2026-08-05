OEA aumenta presión contra régimen de Ortega en Nicaragua (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició este miércoles el proceso para convocar una Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores con el fin de abordar la situación del Estado de derecho y la democracia en Nicaragua, una iniciativa impulsada por Estados Unidos tras el anuncio de Daniel Ortega de que su régimen no volverá a celebrar elecciones.

El pronunciamiento de Ortega, realizado el pasado 20 de julio, desencadenó una nueva ola de críticas internacionales y motivó la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, donde las delegaciones expresaron su preocupación por el deterioro democrático y las continuas violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.

Durante la reunión, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, instó a los países del hemisferio a adoptar medidas concretas frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Con nuestras acciones les decimos claramente a los nicaragüenses: no están olvidados. El hemisferio siempre defenderá su derecho democrático a elegir libremente a sus gobernantes. Es hora de romper este ciclo. Debemos actuar ahora para defender la paz y la seguridad de las Américas", afirmó Kozak.

La sesión fue recibida con satisfacción por representantes de la sociedad civil y de la oposición nicaragüense.

En declaraciones a Martí Noticias, Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Nicaragua, destacó la importancia de que los gobiernos de la región mantengan el tema en la agenda hemisférica.

"Es muy bueno que los estados de la región estén analizando lo sucedido en Nicaragua. La Carta Democrática Interamericana nos llama a todos a defender el derecho a la democracia de los pueblos", señaló.

Payá sostuvo que la represión ejercida por el régimen de Ortega y Murillo trasciende las fronteras nicaragüenses y advirtió que el deterioro democrático representa un desafío para la estabilidad regional. Además, expresó su expectativa de que los ministros de Relaciones Exteriores adopten medidas concretas en defensa de la democracia y los derechos fundamentales.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, coordinador del movimiento Ciudadanos por la Libertad, calificó la sesión como un momento histórico para la diplomacia interamericana.

"Esta ha sido una reunión histórica. Prácticamente todos los países condenaron la deriva totalitaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo", afirmó.

Chamorro recordó que la última vez que la OEA convocó una reunión de cancilleres para analizar la situación de Nicaragua fue en 1978, durante la etapa final de la dictadura de Anastasio Somoza, y consideró que el amplio respaldo expresado por los Estados miembros evidencia el creciente aislamiento internacional del gobierno de Ortega.

El dirigente opositor también destacó que, aunque Nicaragua se retiró formalmente de la OEA, continúa sujeta a diversos instrumentos interamericanos de derechos humanos, por lo que la comunidad internacional conserva mecanismos para exigir el respeto de las libertades fundamentales y del derecho de los ciudadanos a elegir democráticamente a sus gobernantes.

"Estamos muy contentos de que la gestión que hemos venido haciendo como opositores nicaragüenses en su conjunto está dando frutos", agregó.

La propuesta para convocar la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores deberá ser sometida a votación en una próxima sesión del Consejo Permanente. Si es aprobada, los cancilleres del hemisferio definirán las acciones diplomáticas que la OEA podría adoptar frente a la crisis política, institucional y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua.