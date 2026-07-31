La visita de Petro a Cuba en su último viaje como presidente de Colombia

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizará este viernes una visita oficial a Cuba, la tercera durante su mandato, donde se reunirá con el gobernante Miguel Díaz-Canel.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, explicó que Petro busca “conocer directamente cuál es la situación que está afrontando social y económicamente” Cuba. El viaje sustituye una visita previamente prevista a Estados Unidos. En un mensaje publicado en X, el presidente saliente de Colombia aseguró que busca “oponerme a una guerra en el Caribe”.

La visita ocurre a pocos días del relevo presidencial en Colombia y tras el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua al asumir el cargo el próximo 7 de agosto. De la Espriella ha calificado a ambos gobiernos como “tiranías”.

Su portavoz designada, Carolina Gómez, cuestionó el desplazamiento de Petro y afirmó que el mandatario saliente dedica sus últimos días en el poder a viajes que “no tienen nada que ver con el beneficio de los colombianos, sino con su propio beneficio, como todo lo que hizo en cuatro años”.

“No tiene absolutamente nada que buscar”

Para el periodista y estratega político colombiano radicado en Estados Unidos, Jaime Florez, la visita de Petro a Cuba carece de efectos prácticos tanto para Colombia como para La Habana.

"Petro ya está de salida, está de salida por la puerta de atrás definitivamente. No hay una sola realización de ninguna de sus promesas que pueda ser tenida en cuenta", dijo a Martí Noticias.

A su juicio, el mandatario busca con este viaje “tratar de salvar un poco del pellejo que le queda” y “seguir provocando a la opinión pública colombiana que él ya sabe que, de alguna manera, alteran el estado de ánimo de las personas... pero Petro en Cuba no tiene absolutamente nada que buscar, dada la situación que está atravesando la isla, no tiene nada que ofrecerles".

El analista considera que su visita tampoco le sirve de nada a Colombia. "El presidente Petro ya ha sido reemplazado por las urnas, ya tiene un reemplazo que se posesiona el próximo 7 de agosto, que es Abelardo de la Espriella", comentó.

“Petro está en muy malas condiciones en materia de relaciones con Estados Unidos, particularmente con el presidente Trump. Esa visita, más allá de provocar el estado de ánimo de algunos colombianos, no tiene absolutamente ningún resultado tangible”, concluyó.