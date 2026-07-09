Canciller designado de Colombia dice que no habrá embajadas en Cuba y Nicaragua

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Omar Bula, el canciller designado del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, anunció que Colombia no tendrá embajadas en Cuba ni en Nicaragua, al considerar que la presencia diplomática en esos países supone una legitimación de gobiernos que violan de manera sistemática los derechos humanos.

En una entrevista con Noticias Caracol, Bula afirmó que, una vez el nuevo gobierno asuma el poder el próximo 7 de agosto, Colombia reorientará su política exterior para privilegiar las relaciones con países que compartan valores democráticos.

“No va a haber embajadas en Nicaragua y Cuba. Una embajada en una dictadura legitima la dictadura”, dijo el futuro ministro de Relaciones Exteriores.

Asimismo, agregó que su administración no pretende “apoyar dictaduras” y sostuvo que la prioridad será fortalecer los vínculos con naciones que compartan “el espíritu democrático, el espíritu soberano” y los “valores occidentales”.

Bula señaló que, cuando no exista esa coincidencia política, Colombia mantendrá únicamente relaciones “pragmáticas”, aunque aseguró que estarán guiadas por el interés nacional. Sus declaraciones anticipan un cambio de rumbo respecto a la política exterior del gobierno saliente de Gustavo Petro, que mantuvo relaciones diplomáticas con La Habana y Managua.

Sobre Venezuela, el canciller designado describió el escenario político como una “oportunidad única” y expresó que el futuro gobierno buscará construir una relación enfocada en la cooperación económica y la seguridad fronteriza.

Según explicó, la estrategia estará orientada a fomentar la creación de riqueza y combatir las estructuras criminales que operan en la frontera común, al tiempo que respaldará una transición hacia la estabilidad en ese país.

Bula también adelantó que buscará estrechar la cooperación con Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el crimen transnacional y anunció que Colombia restablecerá de inmediato las relaciones diplomáticas con Israel, rotas por el gobierno de Petro.

El futuro jefe de la diplomacia colombiana afirmó que el nuevo gobierno impulsará una política exterior centrada en la diplomacia comercial, económica y tecnológica, con énfasis en la defensa de la soberanía colombiana y una mayor inserción del país en la economía global.