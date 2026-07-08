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Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella denuncia que Petro quiere dar "un golpe de Estado"

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella
Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella

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  • De la Espriella hizo un llamado a las instituciones del Estado, a la Fuerza Pública, a la comunidad internacional y a la ciudadanía a mantenerse “firmes en la defensa de la democracia y del orden constitucional”.
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este martes que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un "golpe de Estado".

“El plan de Petro siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro, lo que hizo su amigo Chávez, lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del populismo (…) quedarse en el poder para atornillarse”, comentó en un mensaje difundido en redes sociales.

De la Espriella hizo un llamado a las instituciones del Estado, a la Fuerza Pública, a la comunidad internacional y a la ciudadanía a mantenerse “firmes en la defensa de la democracia y del orden constitucional”.

El presidente electo anunció la suspensión del proceso de empalme con la administración saliente de transición de gobierno. Su decisión, explicó, responde a la negativa de Petro de reconocer los resultados oficiales de los comicios, en los que derrotó por estrecho margen al senador Iván Cepeda.

“Reitero mi compromiso con la Constitución, el Estado de Derecho y el mandato que millones de ciudadanos expresaron libremente en las urnas... La democracia se respeta y la voluntad del pueblo se defiende”, indicó.

En su mensaje, De la Espriella pidió a las Fuerzas Armadas “cumplir con su juramento” de proteger la Constitución y la democracia y “no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”.

“Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, aseguró y solicitó a la comunidad internacional acompañar y vigilar el proceso de transferencia del poder hasta la investidura presidencial prevista para el 7 de agosto.

De la Espriella ordena suspender de inmediato proceso de empalme con Gobierno de Petro
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De la Espriella ordena suspender de inmediato proceso de empalme con Gobierno de Petro
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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