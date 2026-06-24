"He decidido aceptar el resultado", Cepeda reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella

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Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y candidato presidencial de izquierda, apoyado por el oficialismo, reconoció el triunfo de su rival en las presidenciales de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El aspirante apoyado por Gustavo Petro este miércoles validó los resultados del escrutinio oficial: “He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República.”

Según declaró esta postura es parte de “un acto de responsabilidad democrática para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”.

“Creemos profundamente en la democracia” y las diferencias se resuelven “mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública”, agregó Cepeda, quien centró su campaña en la continuidad y profundización del proyecto progresista de Petro bajo el lema de “tres revoluciones” (ética, social-económica y política) para convertir a Colombia en “una potencia mundial de la vida”.

Cepeda inicialmente pidió esperar el escrutinio oficial tras el preconteo del 21 de junio, que otorgaba a De la Espriella aproximadamente el 49,66% de los votos en comparación con el 48,70% de Cepeda.

El candidato de izquierda, cuyas principales promesas giraron en torno a la justicia social, la paz integral, la protección ambiental y el fortalecimiento del Estado, dijo que emprenderá “un nuevo recorrido” por Colombia" y que apoyado por sus seguidores ejercerá “una oposición democrática y constructiva”.

Abelardo de la Espriella proclamó su victoria la noche del domingo 21 de junio de 2026 en Barranquilla, con una entrada espectacular en barco por el río Magdalena ante miles de seguidores, donde dio un discurso combativo en el que se autodenominó “El Tigre” y llamó a su gente “la manada”, advirtiendo que no permitiría desconocer los resultados y prometiendo defender la democracia “por la razón o por la fuerza”.

En su campaña, sus principales promesas se centraron en dos ejes: seguridad de mano dura y crecimiento económico liberal, bajo el lema de la “Patria Milagro”. Destacó la construcción de 10 megacárceles al estilo Bukele, la fumigación aérea y erradicación total de las 330.000 hectáreas de coca, un “Plan Colombia 2.0” con drones e inteligencia artificial para recuperar el control territorial en 90 días, el fin de la “paz total” y el endurecimiento de penas.

En economía, propuso reducir el Estado hasta en un 40% eliminando ministerios y burocracia, bajar impuestos a empresas, lograr un crecimiento del PIB del 7% anual, defender el fracking y la minería, combatir la corrupción con blockchain, además de medidas como conectividad gratuita y formación profesional.