Trump felicita a Abelardo de la Espriella tras su victoria presidencial en Colombia

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y expresó su disposición a trabajar juntos para fortalecer las relaciones bilaterales.

“¡Felicitaciones a ‘El Tigre’ (¡EL TIGRE!), Abelardo de la Espriella, el nuevo Presidente de Colombia!”, escribió Trump en un mensaje difundido en Truth Social. El mandatario estadounidense añadió que fue “un gran honor” brindarle su apoyo durante la campaña y afirmó que espera “construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países”.

De la Espriella, un abogado y empresario de 47 años sin experiencia previa en cargos públicos, ganó las elecciones en una reñida segunda vuelta frente al candidato de izquierda Iván Cepeda.

Según resultados preliminares de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,99% de las mesas escrutadas, el candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo alrededor del 49,66% de los votos, una ventaja de unos 250.000 sufragios sobre Cepeda, que alcanzó cerca del 48,70%.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también felicitó al presidente electo y afirmó que la administración Trump espera trabajar “estrechamente” con su próximo gobierno para “impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”.

“Los mejores días de Colombia están por venir”, agregó Rubio.

Trump había expresado públicamente su respaldo a De la Espriella durante la campaña. La semana pasada calificó al entonces candidato como “un líder inteligente, fuerte y firme que ama a su gran país y a su pueblo” y sostuvo que la elección era “crucial para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”.

Durante la campaña, De la Espriella centró su discurso en propuestas de mano dura contra el crimen y el narcotráfico, así como en medidas orientadas a reducir el tamaño del Estado e incentivar la inversión privada. También planteó reforzar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.