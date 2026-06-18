Trump respalda a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de elecciones en Colombia

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó públicamente al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones del domingo.

En un mensaje difundido este jueves en Truth Social, Trump describió a De la Espriella como “un líder inteligente, fuerte y firme que ama a su gran país y a su pueblo”, y aseguró que, de llegar a la presidencia, tendrá “un éxito enorme al liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, fomentar el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir la delincuencia y el narcotráfico, y restaurar la ley y el orden”.

El mandatario estadounidense afirmó además que la elección del domingo es “crucial para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos” y sostuvo que, en caso de una victoria del candidato colombiano, este contará con “todo el respaldo y la fortaleza de los Estados Unidos gracias a su competencia y a su amor por su país”.

“Es un honor para mí brindar a Abelardo mi respaldo total y absoluto. ¡Salgan a votar por ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella; no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia!”, escribió Trump.

De la Espriella, abogado de 47 años con una postura de línea dura frente al crimen organizado y los grupos armados, obtuvo el 44% de los votos en la primera vuelta y se enfrentará en el balotaje al senador izquierdista Iván Cepeda, considerado por sus partidarios como heredero político del presidente saliente Gustavo Petro, quien alcanzó el 41% de los sufragios.

La contienda se desarrolla en medio de tensiones por denuncias de presuntas irregularidades formuladas por Petro tras la primera ronda electoral.

En las últimas semanas, De la Espriella ha solicitado observación internacional para la segunda vuelta. “Que Estados Unidos y los partidos democráticos supervisen esta segunda vuelta electoral. Yo lideraré esta batalla; seré el mejor guerrero de Colombia”, afirmó ante sus simpatizantes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró recientemente que Washington trabajará para garantizar una votación transparente. “Vamos a ser muy contundentes en garantizar que haya una elección justa y libre en Colombia y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que así sea”, declaró Rubio durante una audiencia en la Cámara de Representantes.