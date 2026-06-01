Colombia irá a segunda vuelta en elecciones presidenciales: Abelardo de la Espriella lleva la delantera

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Colombia se encamina a una segunda vuelta presidencial tras una reñida primera ronda electoral en la que el candidato independiente Abelardo de la Espriella obtuvo una ventaja sobre el senador de izquierda Iván Cepeda.

Las autoridades electorales reportaron que De la Espriella alcanzó alrededor del 44% de los votos, frente al 41% obtenido por Cepeda. Ninguno de los aspirantes logró superar el umbral necesario para evitar una segunda ronda, prevista para junio.

Los resultados marcaron un giro respecto a las encuestas previas, que durante gran parte de la campaña situaban a Cepeda como favorito. Sin embargo, en las últimas semanas De la Espriella, abogado y figura política conocida por sus posiciones de línea dura frente al crimen organizado y los grupos armados, logró ganar terreno entre los electores.

Durante una intervención ante sus simpatizantes, De la Espriella pidió observación internacional para la próxima fase de la elección. “Que Estados Unidos y los partidos democráticos supervisen esta segunda vuelta electoral. Yo lideraré esta batalla; seré el mejor guerrero de Colombia”, afirmó.

Con su movimiento Defensores de la Patria, el abogado de 47 años ha mantenido un discurso derechista de línea dura.

El presidente saliente, Gustavo Petro, sostuvo que existían presuntas irregularidades en la contabilización de votos, además de denunciar una supuesta injerencia extranjera aunque sin pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Analistas consideran que el estrecho margen entre ambos candidatos podría convertir la segunda vuelta en una contienda altamente competitiva. No obstante, observan que De la Espriella podría beneficiarse del respaldo de votantes que apoyaron a otros aspirantes de tendencia conservadora durante la primera ronda.

"El pueblo colombiano ha hablado claro, y en esta segunda vuelta los amantes de la libertad, de la economía de mercado, de la seguridad y de Colombia deben unirse detrás de un solo candidato. Ese candidato es Abelardo de la Espriella. Yo conozco a Abelardo y sé que tiene lo que se necesita en este momento para derrotar a la izquierda radical, poner orden, y cambiar el rumbo de Colombia", apuntó en X la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.

Por su parte, el congresista Carlos Giménez instó "a las fuerzas opositoras colombianas a unirse para salvar la democracia. ¡Como representante del distrito con la mayor población colomboamericana, confío que Abelardo de la Espriella unirá a todos para derrotar al petrismo!"

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