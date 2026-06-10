Ordenan suspensión provisional del presidente de Colombia Gustavo Petro en medio de investigación

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La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Elena Arizabaleta, ordenó este miércoles la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro en medio de una investigación por presunta intervención en política.



La medida plantea apartar temporalmente al mandatario por posibles faltas calificadas como “graves o gravísimas”, una decisión que usualmente debe ser primero debatida y aprobada por los 16 integrantes de esa comisión legislativa, y luego, por la plenaria de la Cámara de Representantes.

El documento señala que la suspensión provisional es una medida cautelar que el funcionario instructor puede adoptar durante la investigación "por faltas graves o gravísimas".

El caso surge en medio de señalamientos contra Petro por su supuesta participación en la campaña presidencial en curso, en la que el candidato oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se enfrentará el próximo 21 de junio en segunda vuelta al aspirante de derecha Abelardo De La Espriella.



El representante Alejandro Ocampo aclaró desde el Congreso que no existe hasta el momento una decisión formal contra el jefe de Estado colombiano. “No se ha suspendido al presidente Gustavo Petro, sigue en funciones”, afirmó, al insistir en que se trata de una propuesta en trámite.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la viabilidad de la medida y aseguró que la Comisión de Acusación no tiene facultades para suspender al presidente. Según explicó, esa atribución corresponde, exclusivamente, al Senado, una vez que la Cámara formule una acusación formal.



De acuerdo con la legislación colombiana, el presidente solo puede ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusación, un organismo que históricamente ha sido criticado por la falta de avances en procesos contra mandatarios, lo que añade incertidumbre sobre el futuro del caso.

Petro intervino este miércoles ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que Colombia asume la presidencia temporal, donde habló sobre el Medio Oriente, la paz mundial y el respeto por las normas internacionales para los conflictos, entre otros temas.

Durante su discurso ante el organismo internacional, el mandatario se refirió a la polémica por su publicación “Heil Hitler”, alegando que se trató de una confusión y que fue malinterpretada.