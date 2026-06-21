De la Espriella lidera ajustado preconteo en segunda vuelta presidencial de Colombia

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El candidato de la derecha Abelardo de la Espriella encabezaba este domingo el conteo preliminar de la segunda vuelta presidencial en Colombia con el 49,66 % de los votos, superando por menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda, quien alcanzaba el 48,70 %, según datos divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en una contienda marcada por una diferencia inferior a 250.000 sufragios.

De acuerdo con los datos consolidados con más del 99,97 % de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo 12.956.941 votos, mientras que Cepeda alcanzó 12.707.117. La diferencia entre ambos candidatos fue de cerca de 248.000 votos, lo que refleja una de las elecciones más reñidas en la historia reciente del país.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, felicitó a De la Espriella por su triunfo.



"Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, @ABDELAESPRIELLA, para felicitarlo por su victoria electoral. La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos", escribió en un post en X el jefe de la diplomacia estadounidense.

Añadió que "los mejores días de Colombia están por venir".

La jornada electoral registró una participación cercana al 63,5 %, con más de 26,3 millones de votantes de un total superior a 41 millones de ciudadanos habilitados para sufragar. En cuanto a otros resultados del preconteo, el voto en blanco alcanzó el 1,62 % (aproximadamente 426.651 votos) y los votos nulos representaron el 0,83 %.

Durante la noche electoral surgieron objeciones frente a los datos del preconteo. Cepeda señaló que estas cifras eran "aún no oficiales ni vinculantes" y anunció la impugnación de miles de mesas de votación, a la espera de los resultados definitivos del escrutinio.



Cepeda dijo que, una vez culmine el escrutinio oficial de los votos, reconocerá la decisión del electorado.

Mientras, De la Espriella agradeció a sus seguidores por los alrededor de 13 millones de votos y celebró su triunfo en las calles de Barranquilla con una "Caravana de la Esperanza".

La Registraduría reiteró que los boletines del preconteo tienen carácter meramente informativo y no constituyen documentos electorales válidos para declarar un ganador, ya que esa función corresponde exclusivamente al escrutinio oficial adelantado por las autoridades competentes, que es el proceso que otorga validez jurídica a los resultados.