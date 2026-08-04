Experto en seguridad afirma que Nicaragua es “un eslabón esencial” del circuito ilícito ligado a Cuba

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El experto en seguridad Hugo Acha advirtió que “Nicaragua es un eslabón esencial del circuito ilícito regional”, tras la publicación del informe del Departamento de Estado de EEUU “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”, que documenta la alianza de larga data entre los regímenes de La Habana y los Ortega-Murillo, y en vísperas de una sesión extraordinaria de la OEA sobre la situación nicaragüense.

Para Acha, con el último movimiento anunciado por el régimen de Nicaragua -una nueva reforma constitucional que amplía a 7 años el período presidencial- “Ortega está simple y sencillamente interpretando lo que está sucediendo en el marco geopolítico y geoestratégico al alrededor del Nicaragua” tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y la advertencia del presidente Donald Trump de que Cuba es la próxima.

El también profesor de las Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos agregó que “Ortega lo que trata de hacer es ver cómo sobrevive a esto y claramente ha optado por una solución al estilo en Corea del Norte: se encapsula y trata de generar un tipo de discurso de legitimación que resultó muy radical inclusive para la izquierda latinoamericana”.

En este contexto, “tras decir que no habría elecciones en Nicaragua”, apunta Acha, “Ortega está entre comillas mostrando apertura diciendo vamos a hacer elecciones y extender el periodo 7 años tratando de ver si es que en las elecciones de medio término de Estados Unidos hay algún tipo de reconfiguración en el Congreso”.

De acuerdo con el analista, la estrategia de Ortega “no es muy distinta a lo que está intentando el régimen de La Habana, el cual está tratando de hacer pequeñas aperturas o concesiones y liberación de algunos presos políticos”. En este aspecto enfatizó que de hecho “no debería existir ningún preso político en Cuba ni en Nicaragua ni en Venezuela”.

Una subsidiaria del régimen de Cuba

Sobre Cuba, el experto recordó a Martí Noticias que “el pasado 20 de julio el Departamento de Estado publicó un informe lapidario que refleja que Cuba no solamente ha sido una cuestión puramente ideológica sino una base para actividades ilícitas, de triangulación de recursos, blanqueo de capitales, adoctrinamiento, subversión, generación de acción violenta, corrupción, etcétera.”

Con respecto a la relación de La Habana con el régimen sandinista, Acha señaló que “Nicaragua es un actor que se ha convertido, de una forma sórdida y casi ignorada por el resto del mundo, en un factor esencial en el ecosistema de la logística de lo ilícito en las Américas, en el tránsito de buena parte del narcotráfico y en una serie de operaciones de triangulación de recursos”. Pero también, agrega el especialista, “en una especie de subsidiaria a las operaciones que el régimen cubano realiza en términos de inteligencia e interferencia desde la perspectiva de actores como Rusia, China e Irán en el Hemisferio Occidental”.

El experto pidió “no caer en la ingenuidad” porque “esta gente ha estado directamente involucrada o es parte de organizaciones criminales terroristas que han cometido violaciones de Derechos Humanos, narcotráfico, trata y tráfico de personas, blanqueo de capitales” y fue categórico en señalar que “son criminales, son delincuentes y yo creo que una vez que entendamos eso lo demás no tiene cabida”.

Nicaragua, “una ecuación de la política de seguridad nacional de EEUU”

Ante la pregunta de si la guerra de Irán está saturando la política exterior estadounidense, Acha considera que no cree en este argumento de la saturación y que si bien “Irán es un tema que sin duda ocupa buena cantidad de atención de la Administración, Washington tiene solvencia para atender todos los asuntos” y citó el hecho de convertirse en el situation room de la política mundial cuando “en menos de 48 horas usted ha visto en Washington a Bibi Netanyahu y a Zelenskyy”.

Por tanto, para el especialista, la situación de Nicaragua “es parte de una ecuación de política de seguridad nacional” de los Estados Unidos y cree que “la Administración Trump habla muy en serio cuando dice que junto con Cuba vienen estos aliados estratégicos en la región, entre ellos Ortega e, incluso, Sheinbaum en México”.

Acha, recordó que “el director de la DEA dijo básicamente que hoy en día México está gobernado por los carteles” y agregó que eso impacta directamente a Ortega porque “Nicaragua es un eslabón esencial del circuito ilícito, es parte de la estructura de lo que hoy día hace al narcotráfico y el blanqueo de capitales” y concluyó: “Ortega es parte de esa estructura, porque es parte de lo que ha armado el régimen de La Habana”.