De la Espriella anuncia ruptura diplomática con Cuba y Nicaragua: “No habrá vínculos con tiranías”

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El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció que su gobierno romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua al asumir el poder el próximo 7 de agosto, una decisión que enmarcó en una amplia reestructuración del servicio exterior colombiano.

“En mi Gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, afirmó De la Espriella durante una intervención difundida en redes sociales, al confirmar que, a diferencia del resto de las representaciones que serán cerradas, los casos de Cuba y Nicaragua sí implicarán una ruptura formal de relaciones diplomáticas.

La medida forma parte de un plan de reorganización de la red diplomática colombiana que contempla el cierre, en una primera etapa, de al menos 29 sedes en el exterior, incluidas 14 embajadas y cerca de 15 consulados.

Entre las embajadas que dejarán de operar figuran las de Cuba, Nicaragua, Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Rumanía, Senegal y Sudáfrica.

De la Espriella aclaró que el cierre de las demás misiones diplomáticas no supone una ruptura de relaciones con los países afectados, sino una estrategia para reducir costos y hacer más eficiente la política exterior colombiana.

“Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia”, sostuvo el mandatario electo.

Asimismo, anunció la suspensión definitiva de la apertura de la embajada de Colombia en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento, y confirmó la reapertura de la misión diplomática colombiana en Israel, con sede en Jerusalén. También adelantó la creación de una nueva embajada en Nigeria con el objetivo de fortalecer la presencia de Colombia en África.

Según explicó, la reorganización busca eliminar gastos que, a su juicio, no generan beneficios concretos para el país. “Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa, que no produce resultados concretos para el país”, afirmó.

El presidente electo agregó que durante los primeros 100 días de su administración ordenará una auditoría técnica al resto de las representaciones diplomáticas para determinar si son necesarias nuevas modificaciones. Los recursos que se ahorren, dijo, serán destinados a áreas prioritarias como seguridad, salud, educación e infraestructura.

“Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y, sobre todo, oportunidades para los más pobres”, concluyó.