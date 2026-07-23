Informe de EEUU reaviva debate sobre apoyo de Cuba a guerrillas y narcotráfico en Colombia

Getting your Trinity Audio player ready...

La publicación del informe "Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI", elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, reavivó el debate sobre el papel que, según Washington, desempeñó el régimen cubano en el respaldo a movimientos insurgentes y organizaciones armadas en América Latina desde el triunfo de la revolución en 1959.

El documento atribuye a La Habana una estrategia sostenida de entrenamiento, apoyo logístico, inteligencia e influencia política sobre diversos grupos guerrilleros de la región, entre ellos organizaciones que operaron en Colombia.

Para el exvicepresidente colombiano Francisco Santos, la influencia cubana en su país fue particularmente significativa.

"Quizás el país donde mayor injerencia en organizaciones criminales ha tenido Cuba en América Latina ha sido Colombia. ELN, FARC, M-19 y narcos", declaró Santos a Martí Noticias.

El informe también hace referencia a los vínculos históricos entre Cuba y organizaciones armadas que, con el paso de los años, evolucionaron hacia estructuras relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico.

La profesora universitaria y analista política Ana Milena Zambrano considera que esa transformación modificó el modelo de financiamiento de estos grupos.

"En esas décadas, ellos se financiaban a través de este tipo de terrorismo y de guerrilla tradicional...Ya no secuestran por las mismas razones, ni hacen extorsiones de la misma manera, sino que se financian con el dinero del narcotráfico", explicó.

Santos sostuvo además que la relación entre Cuba y estas organizaciones trascendió el ámbito político.

"Cuba fue un epicentro de narcotráfico, de traslado de drogas, que después, cuando los descubrieron, tomaron la decisión de hacerse los que no eran responsables y mandaron fusilar al general Arnaldo Ochoa y a otros", afirmó.

A juicio del exvicepresidente colombiano, muchas de las organizaciones insurgentes terminaron convirtiéndose en estructuras dedicadas al narcotráfico.

"No olvidemos que Cuba es el gran facilitador de las organizaciones criminales llamadas guerrilleras, porque hoy son todas organizaciones dedicadas al narcotráfico, que utilizan el narcotráfico como mecanismo de sustento", señaló.

Santos también cuestionó el papel desempeñado por Cuba como sede de los procesos de negociación con grupos armados colombianos.

"Ese apoyo político es tan evidente que cuando había negociaciones todos siempre querían que se negociara en Cuba. Error del gobierno hacerlo, porque Cuba no es neutral; tiene un objetivo fundamental y es generar disrupción en las democracias para poder quedarse ellos en el poder", manifestó.

En el plano político colombiano, Zambrano considera que los sectores de izquierda seguirán teniendo un peso importante tras las recientes elecciones presidenciales.

"El senador Iván Cepeda tuvo la votación histórica más alta de la izquierda en una elección presidencial. La diferencia de votos con el presidente electo Abelardo de la Espriella fue mínima y el Pacto Histórico tendrá cerca del 25 % del Senado", indicó.

El informe del Departamento de Estado sostiene que la estrategia internacional del régimen cubano combinó durante décadas el respaldo a movimientos insurgentes, operaciones de inteligencia e influencia política en distintos países del hemisferio.



Para los especialistas consultados por Martí Noticias, uno de los principales desafíos será determinar hasta qué punto esos vínculos permanecen vigentes y cómo deberían responder Colombia y Estados Unidos frente a organizaciones que, aunque surgieron como movimientos insurgentes, hoy obtienen gran parte de su financiamiento del narcotráfico.