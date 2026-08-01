Petro en La Habana mientras Colombia se estremece por la violencia

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Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizaba su última visita oficial al exterior, en La Habana, donde fue recibido con honores de jefe de Estado por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, su país se vio estremecido por otro atentado terrorista.

El ataque con carro bomba se registró en la madrugada de este sábado 1 de agosto en las inmediaciones del Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejando al menos diez personas heridas, entre ellas ocho uniformados y varios civiles. Reportes preliminares de las autoridades, indican que el ataque comenzó con la explosión de un vehículo cargado de explosivos a escasos metros del comando policial y cerca de la Central de Abastos. De manera simultánea se lanzaron varios artefactos explosivos y se escucharon ráfagas de fusil. Una de las áreas del complejo policial resultó afectada por el fuego. Los heridos fueron trasladados a centros médicos de la ciudad.

Petro llegó el viernes por la tarde a La Habana en lo que constituye su última gira internacional antes de concluir su mandato el próximo 7 de agosto. Fue recibido en el aeropuerto por la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal y posteriormente se reunió con Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, donde se le rindieron los honores protocolarios correspondientes.

A través de su cuenta en redes sociales, Díaz-Canel destacó el encuentro y agradeció “la profunda solidaridad y firme apoyo” de Petro “frente a las amenazas de agresión y el recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense”. Asimismo, reiteró el “invariable compromiso” de Cuba con la paz en Colombia.

Antes de viajar, y en medio de críticas por lo inoportuno de su desplazamiento oficial, Petro justificó la visita en sus plataformas digitales. Recordó que Colombia preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que su prioridad es la búsqueda de la paz regional.

En el mismo mensaje cuestionó al presidente electo, Abelardo de la Espriella —quien asumirá el cargo el 7 de agosto—, y rechazó los bloqueos y las agresiones militares en el Caribe. Defendió la cooperación histórica de Cuba con Colombia en materia de salud y en el proceso de paz, y cerró con un llamado al diálogo internacional para preservar la vida y la existencia humana.

El atentado en la frontera con Venezuela sacude el final del gobierno de Petro, en un momento de transición política.

La visita ocurre a pocos días del relevo presidencial en Colombia y tras el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua al asumir el cargo el próximo 7 de agosto. De la Espriella ha calificado a ambos gobiernos como “tiranías”.

“En mi Gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, afirmó De la Espriella durante una intervención difundida en redes sociales, al confirmar que, a diferencia del resto de las representaciones que serán cerradas, los casos de Cuba y Nicaragua sí implicarán una ruptura formal de relaciones diplomáticas.

Su portavoz designada, Carolina Gómez, cuestionó el desplazamiento de Petro y afirmó que el mandatario saliente dedica sus últimos días en el poder a viajes que “no tienen nada que ver con el beneficio de los colombianos, sino con su propio beneficio, como todo lo que hizo en cuatro años”.