Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Jueves, 20 de Noviembre del 2025

Titulares: 🔷 Tras 23 días del paso del huracán Melissa, Palma Soriano denuncia falta de agua potable, electricidad y alimentos 🔷 Preso político Yosvani Rosell García Caso trasladado al hospital en estado crítico, confirma su esposa.

