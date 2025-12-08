Tensiones entre Washington y Caracas: Moscú se posiciona junto a Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

En medio de la escalada de tensiones entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro, Moscú pidió a la Administración del presidente Donald Trump "evitar que la situación con Caracas se convierta en un conflicto a gran escala".

En declaraciones a la agencia Tass, el viceministro de Exteriores Sergey Ryabkov aseguró que Rusia está "hombro con hombro" con el liderazgo venezolano y señaló que Moscú ve la situación en torno a Venezuela con "gran alarma y preocupación". Asimismo, recordó que recientemente firmaron un acuerdo estratégico de asociación y cooperación con Venezuela.

Las declaraciones de Ryabkov este domingo se producen pocos días después de que Washington advirtiera que "muy pronto" podría emprender acciones terrestres en Venezuela como parte de la ofensiva contra el narcotráfico que comenzó con bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

“Sabemos todo sobre ellos", dijo Trump.

El sábado, el presidente estadounidense compartió en Truth Social un artículo de opinión del columnista David Marcus, para la cadena Fox, que analiza la escalada en el Caribe como parte, también, de una advertencia a Putin.

"Trump ha puesto a Putin en una posición increíblemente difícil. Si el dictador persiste en su fantasía de recuperar toda Ucrania para restaurar la URSS, corre el riesgo de que Estados Unidos debilite a sus aliados y clientes en todo el mundo", escribió Marcus.

La semana pasada, en una reunión del gabinete, el secretario de Estado Marco Rubio había defendido la política exterior de la actual Administración. "Por primera vez en mucho tiempo tenemos un presidente que básicamente pone a Estados Unidos al frente de cada decisión que tomamos en nuestras relaciones con el mundo".

El Departamento de Guerra de EEUU también aseguró que cuentan con un plan de contingencia para cualquier desarrollo de la situación en el hemisferio.

“Nos aseguramos de estar listos, para cuando llegue el momento, proteger nuestros intereses y proteger a los estadounidenses del narcoterrorismo”, explicó en días recientes la portavoz del Pentágono, Kinsley Wilson.

Un artículo reciente de Martí Noticias explica varios de los puntos claves en la evolución de las relaciones entre Rusia y Venezuela a lo largo de las últimas dos décadas, tanto en el ámbito militar como en el económico.

Venezuela ha comprado miles de millones de dólares en armamento ruso, firmó acuerdos de gran escala y pasó de depender de equipos occidentales a un modelo casi totalmente sustentado en tecnología militar rusa, recoge el texto y recuerda que créditos y préstamos otorgados por Moscú reforzaron esa dependencia de Caracas, convirtiendo a Rusia en el principal proveedor de armas del país y en un socio clave en materia de defensa.