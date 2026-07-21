Meliá abandona la gestión de todos sus hoteles en Cuba

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La cadena española Meliá Hotels International anunció este martes que dejará de gestionar y comercializar todos los hoteles que opera en Cuba, una decisión que atribuyó a las persistentes dificultades operativas, legales, económicas y financieras que enfrenta la isla.

La compañía comunicó la medida mediante una notificación de información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, en la que informó que su filial portuguesa Ilha Bela Gestão e Turismo, Ltd. concluirá, con efecto a partir del 24 de julio de 2026, la prestación de servicios de gestión y comercialización hotelera en todos sus establecimientos en Cuba.

La decisión también alcanza el uso de las marcas autorizadas de Meliá, los servicios receptivos y la cadena de suministro local vinculada al abastecimiento de esos hoteles, actividades que igualmente dejarán de operar.

En el comunicado, la empresa explicó que actualmente evalúa las consecuencias financieras derivadas de su salida del mercado cubano, incluida una posible revisión del valor contable de sus operaciones en la isla. Ese impacto será detallado cuando publique los resultados correspondientes al primer semestre de 2026.

Meliá justificó su decisión señalando que las condiciones existentes en Cuba "imposibilitan de hecho y de derecho una mínima estabilidad operativa" para el desarrollo de sus actividades.

La empresa indicó que continuará implementando un proceso de transición para minimizar el impacto del cese de sus servicios y mantener informados a trabajadores, proveedores y clientes durante ese proceso.

La retirada de Meliá representa uno de los movimientos más significativos de una cadena hotelera internacional en Cuba en los últimos años. La compañía ha mantenido durante décadas una presencia destacada en el sector turístico cubano, uno de los principales generadores de divisas para el régimen, aunque afectado en los últimos años por el deterioro de la infraestructura, la escasez de suministros, los prolongados apagones y la disminución del número de visitantes internacionales.

El anuncio se produce en un contexto de creciente crisis económica en Cuba, donde las dificultades para garantizar suministros básicos, combustible y estabilidad energética han afectado el funcionamiento de numerosos sectores, incluido el turismo, considerado estratégico por las autoridades cubanas.