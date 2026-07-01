Los Chone Killers de Ecuador designados como grupo terrorista

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El Departamento de Estado de Estados Unidos designó el miércoles a la banda ecuatoriana "Chone Killers" como organización terrorista extranjera.

"He designado a la banda ecuatoriana «Chone Killers» como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado", dijo el secretario de Estado Marco Rubio.

"Las bandas ecuatorianas ayudan a los cárteles mexicanos a transportar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y las actividades delictivas. Los «Chone Killers» han atacado a civiles, agentes del orden y funcionarios gubernamentales, perpetrando incluso asesinatos de alto perfil de autoridades públicas", agregó el comunicado.

Rubio recordó que en colaboración con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, Estados Unidos seguirá fortaleciendo la seguridad regional y "garantizando que los narcoterroristas no tengan cabida en nuestro hemisferio, imponiendo sanciones al grupo al que acusa de haber cometido numerosos atentados contra civiles y funcionarios".

En septiembre de 2025, durante su visita oficial a Quito, Rubio designó como organizaciones terroristas extranjeras a las bandas criminales Los Choneros y Los Lobos.

Además, anunció una ayuda cercana a los 20 millones de dólares: 13.5 millones para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico, y otros 6 millones en drones para la Armada ecuatoriana con el fin de mejorar la vigilancia y el seguimiento de actividades ilícitas.

InSight Crime, un centro de pensamiento especializado en el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, asegura que Los Chone Killers representan "la evolución del panorama criminal de Ecuador, donde pasaron de ser bandas callejeras de bajo nivel a sofisticados y violentos grupos criminales".

"En un principio eran una banda callejera que unió fuerzas con el grupo de narcotraficantes Los Choneros. Con el tiempo, los Chone Killers surgieron como una importante fuerza criminal independiente dedicada principalmente a la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el sicariato en la provincia costera de Guayas. Aunque no alcanzan la influencia nacional de otros grupos criminales como los Choneros, los Lobos y los Tiguerones, la inclinación de los Chone Killers por la violencia extrema, definida por su rivalidad con los Latin Kings, los convierte en un importante obstáculo para la seguridad ciudadana en Ecuador", dijo la investigación de InSight Crime.