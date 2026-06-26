Amplia respuesta internacional tras los terremotos en el norte de Venezuela

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Tras los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio, la comunidad internacional ha desplegado uno de los operativos humanitarios más amplios de los últimos años.

Más de 520 rescatistas europeos ya operan en las zonas afectadas, junto a equipos de Estados Unidos, Latinoamérica y otros continentes.

Ocho países de la Unión Europea enviaron Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

España desplegó un avión militar con 57 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 40 bomberos de la Comunidad de Madrid, además de un millón de euros en ayuda inmediata.

Francia aportó 85 especialistas en rescate urbano, acompañados de ingenieros y células médicas de intervención rápida.

"Francia está lista, junto con sus socios europeos, para brindar asistencia a las poblaciones afectadas en respuesta a las necesidades expresadas por las autoridades venezolanas. Un equipo de 85 rescatistas franceses especializados en salvamento y desescombro será desplegado de inmediato", publicó el presidente Emmanuel Macron.

Alemania contribuyó con un equipo federal de 48 rescatistas altamente calificados, mientras que Italia activó una avanzada técnica en terreno junto con un equipo médico de refuerzo.

"Estoy profundamente apesadumbrado por la devastadora destrucción que sigue a los terremotos en Venezuela. Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y aquellos que trabajan incansablemente para rescatar a los sobrevivientes", publicó el ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul...

Luxemburgo suministró sistemas de comunicaciones satelitales, generadores eléctricos y soluciones de refugio temporal.

Chequia, Portugal y Países Bajos completaron el contingente europeo con personal especializado y suministros esenciales.

"Países Bajos envía un equipo con 64 expertos y 8 perros de ayuda para apoyar la operación de rescate en Venezuela. Mis pensamientos están con todas las víctimas. Mucho respeto para los trabajadores de rescate que intentan salvar vidas en condiciones extremas. Mucho éxito y regresen sanos y salvos a casa", apuntó Sjoerd Sjoerdsma, ministro de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos

Suiza despachó 18 toneladas de ayuda técnica humanitaria, un equipo de 80 especialistas y 8 unidades caninas de búsqueda. Catar, el Reino Unido y Jordania colaboran con personal técnico y apoyo en la localización de supervivientes. El Vaticano liberó una partida económica de emergencia, y la ONU, a través de OCHA, coordina la respuesta global.

En América Latina, la respuesta fue igualmente rápida. Colombia envió su unidad élite USAR COL-1, México despachó un equipo mixto de rescatistas y personal médico, y El Salvador comprometió 300 rescatistas junto con 50 toneladas de insumos médicos, cuyo equipo USAR ya se encuentra operando en La Guaira.

Chile aportó brigadas especializadas, Ecuador envió a los bomberos de Quito (USAR ECU-01) y Argentina, Panamá y República Dominicana contribuyeron con suministros de primera necesidad.

En tanto, Brasil envió una misión humanitaria compuesta por 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos, insumos y personal médico.

El operativo incluyó el despliegue de varios aviones (incluyendo aeronaves KC-390) para llevar bomberos, especialistas en rescate, equipos de comunicación y asistencia de emergencia tras los devastadores terremotos.

Bajo el estado de emergencia en Venezuela, los equipos de rescate trabajan a contrarreloj entre los escombros. El balance preliminar ascendió este jueves a 589 fallecidos fallecidos y miles de heridos.