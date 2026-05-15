Noboa pide apoyo político internacional para impulsar cambios en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...



Durante su intervención en el Atlantic Council, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su visión sobre la crisis en Cuba y llamó a la comunidad internacional a adoptar una postura más firme mediante “apoyo político” para impulsar un cambio en la isla.

Consultado sobre las posibilidades de un cambio real en La Habana y las relaciones con Cuba —tras la expulsión del personal diplomático cubano de Quito en marzo—, Noboa fue claro: “No será fácil”.

“Cuando la gente oprime a su propia población, significa que no quieren irse, y si no quieren irse, harán todo lo que esté en su poder para quedarse. Así que creo que el liderazgo actual no se irá… espero que sea pacífica, pero no soy demasiado optimista al respecto”, afirmó.

Noboa destacó la necesidad de acción internacional: “Creo que la comunidad internacional necesita ser más fuerte en esto. Una cosa es respetar la forma de hacer política en otro país. Otra cosa es no hacer nada cuando la gente se está muriendo de hambre”.

"Abogo por la ayuda política, es el punto medio ideal”, dijo.

El llamado de Noboa se produce en un momento de fuerte distanciamiento diplomático entre Quito y La Habana. En marzo de 2026, el Gobierno ecuatoriano declaró persona non grata al embajador cubano y a todo su personal, dándoles 48 horas para abandonar el país por presunta injerencia en asuntos internos. Cuba respondió cerrando su embajada.

El presidente ecuatoriano comparte la misma misión que el presidente Donald Trump en cuanto a la promoción de la libertad y la democracia en Cuba, alineando sus posiciones en la lucha contra regímenes autoritarios en la región.