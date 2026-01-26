Llegan a Israel los restos del último rehén capturado por Hamás en Gaza

Getting your Trinity Audio player ready...

Los restos del último rehén capturado por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 ya están de regreso en Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lo identificaron como Ran Gvili, un sargento de 24 años, que se encontraba en su casa recuperándose de una fractura por un accidente de motocicleta cuando comenzó la incursión del grupo terrorista.

A pesar de su convalecencia, se puso el uniforme y salió a enfrentarse a los atacantes en el kibutz Alumim. En un mensaje en la red social X, las FDI indicaron que Gvili murió en combate y su cadáver fue llevado por los terroristas a Gaza el mismo 7 de octubre.

Las FDI localizaron e identificaron el cuerpo de Gvili en un cementerio en el Este de la ciudad de Gaza, tras una búsqueda que incluyó la exhumación y análisis de unos 250 cuerpos.

En la Knéset (parlamento), el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó el regreso del cuerpo de Ran Gvili como un logro extraordinario para Israel. Prometimos traer de vuelta a todos, y trajimos de vuelta a todos, hasta el último”, declaró Netanyahu, quien catalogó a Gvili como “un héroe de Israel”.

En la misma red social, la Casa Blanca publicó un mensaje del presidente Donald Trump.

“Recuperado el cadáver del último cuerpo de rehén en Gaza. ¡Así que se recuperaron a los 20 rehenes vivos y a todos los muertos! ¡Un trabajo increíble! Muchos lo consideraban imposible. ¡Felicidades a mi gran equipo de campeones!”, escribió el presidente estadounidense.

La representante federal republicana María Elvira Salazar también se hizo eco de la noticia. En su cuenta de X, escribió: “Todos los rehenes están finalmente de regreso en Israel. Damos la bienvenida a quienes regresaron y lamentamos la pérdida de quienes no lo lograron. Jamás los olvidaremos. Gracias al secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de Estados Unidos por ayudarnos a alcanzar este importante logro”.

“Ahora debemos lograr una paz duradera que respete la soberanía de Israel y garantice que actos de terrorismo como este no vuelvan a ocurrir”, añadió la congresista del sur de la Florida.

El senador estadounidense Lindsay Graham dijo en un post en X que Gvili personifica el espíritu y el alma de Israel.

“A pesar de estar herido, corrió al combate. Luchó con valentía y hasta la muerte, abatiendo a terroristas. Actuó con el corazón; no hay otra explicación posible. Su amor por Israel, el único Estado judío, lo impulsó, y realizó el máximo sacrificio. Que Dios bendiga a su familia. Que Dios bendiga a Israel. Que Dios bendiga a los Estados Unidos”, escribió en la red social.

Con la repatriación de su cuerpo, se cierra un capítulo doloroso para su familia y para la sociedad israelí y marca la primera vez desde 2014 que no permanecen rehenes en la Franja de Gaza.